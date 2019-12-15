استقالة مفاجئة لنجيدات من تدريب أبناء عرعرة عارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في خطوة مفاجئة، أعلن المدرب عيسى نجيدات عن استقالته من تدريب فريق الدرجة الأولى، أبناء عرعرة عارة، اليوم الأحد.

وكان نجيدات قد قاد فريق أبناء عرعرة عارة لصعود تاريخي إلى مستوى الدرجة الأولى بعد تخطي اختبارات الصعود الموسم الماضي.

وبهذا الصدد، قال المدرب عيسى نجيدات، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "كان من الصعب جدا اتخاذ قرار الاستقالة من تدريب أبناء عرعرة عارة، خصوصًا بعد الإنجازات والمسيرة التي تكللت بالنجاح برفقة الفريق".

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وأضاف أنني "تركت فريقا يقدم عروضا كروية ممتازة وهو يعتبر من أفضل الفرق في الدرجة الأولى، وأنا أتمنى التقدم والنجاح لأبناء عرعرة عارة في مسيرته الكروية".

وأشار إلى أن "قرار الرحيل جاء لسببين أولهما الأزمة المادية التي يعاني منها الفريق بحيث أنني واللاعبين لم نتقاضى رواتبنا على مدار أشهر عدة، بالإضافة إلى تصرفات بعض أعضاء الإدارة ومحاولة تدخلهم بقراراتي المهنية وهذا ما أرفضه لا أقبل به بتاتا".

وختم نجيدات بالقول "في الوقت الحالي أنتظر عروضا من الفرق الراغبة للاستفادة من خدماتي، والأولوية بالنسبة لي التدريب في الدرجة الأولى وفي المقابل سأقوم بدراسة العروض المقدمة من فرق الدرجة الثانية".