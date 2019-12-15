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حفتر يأمر بإرسال بتعزيزات إضافية لحسم معركة طرابلس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 15 ديسمبر 2019

دفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية إضافية لحسم معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة فايز السراج .

 

وأمر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر بإرسال هذه التعزيزات لحسم المعركة .

 

وميدانياً، يواصل الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، حملته لاستعادة العاصمة طرابلس ضمن عملية "المعركة الحاسمة" التي أعلن عنها قائده خليفة حفتر مساء الخميس.

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وأعلن الجيش الوطني الليبي اليوم قصفه لمواقع في معسكر النقلية جنوب العاصمة طرابلس وأخرى في محيطه، موضحاً أن هذه المواقع تستخدمها قوات حكومة الوفاق "لتخزين الآليات والوقود".

 

كما أكد الجيش الوطني الليبي أنه شن "ثلاث ضربات جوية على مواقع للميليشيات في محور طريق المطار"، مؤكداً أن هذا أتى بالتزامن مع تقدم قواته.

 

وكان حفتر قد أعلن، مساء الخميس، انطلاق "ساعة الصفر" في معركة السيطرة على طرابلس، وذلك بعد زهاء ثمانية أشهر من بدء عملية عسكرية لاستعادة المدينة.

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