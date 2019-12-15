شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ البحرين بمناسبة اليوم الوطني والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 هنأ ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ48 الذي يصادف 15 ديسمبر من كل عام .

Advertisements وقال الشيخ محمد بن زايد على حسابه في تويتر، "خالص تهانينا للبحرين ملكا وشعبا بمناسبة اليوم الوطني ال 48" . وأضاف "تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا في البحرين مزيدا من التقدم والازدهار والرفعة .. حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار" .

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