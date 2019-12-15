شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر قراراً بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم "187" لسنة 2019م.

Advertisements وقضى القرار بتكليف الأخ رياض بن صلاح بن سالم الجهوري – مديراً عاماً لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت . ونصت المادة الاخيرة منه بالعمل به من تاريخ صدوره وتبليغ من يلزمه تنفيذة.

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