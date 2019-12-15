القبض على طرفي مشاجرة عائلية استخدم بها الاسلحة الخفيفية

قوة أمنية مشتركة من مركز شرطة العروبة ومفارز فوج طوارئ ميسان الثالث تحكم قبضتها على مكان حادث إثر مشاجرة عائلية في منطقة الماجدية حدث فيها إطلاق نار بين الطرفين بسبب خلاف عائلي وتم القبض على طرفي المشاجرة ومطلقي العيارات النارية حال وقوع الحادث".وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة أمنية مشتركة من مركز شرطة العروبة ومفارز فوج طوارئ ميسان الثالث تحكم قبضتها على مكان حادث إثر مشاجرة عائلية في منطقة الماجدية حدث فيها إطلاق نار بين الطرفين بسبب خلاف عائلي وتم القبض على طرفي المشاجرة ومطلقي العيارات النارية حال وقوع الحادث".

وأضافت، "لاصحة لما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مسلحين مجهولين أو من أطراف المشاجرة في منطقة الماجدية إطلاقاً، حيث تم القاء القبض عليهم والسيطرة الحادث حال وقوعه".