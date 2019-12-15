السودان يغلق ثلاث مؤسسات إعلامية تابعة للإخوان

أغلقت السلطات السودانية، الأحد، 3 مؤسسات إعلامية تتبع جهاز مخابرات نظام الإخوان البائد، وذلك ضمن خطة تفكيك واجهات هذا التنظيم الارهابي.



وكشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن الإغلاق شمل المركز السوداني للخدمات الصحفية "إس إم سي"، وصحيفة "سودان فيش" الناطقة باللغة الإنجليزية، ومركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني "كيم"، وجميعها مملوكة لجهاز مخابرات نظام المعزول عمر البشير.

وقالت المصادر إن جهاز المخابرات العامة فور تلقيه تعليمات من السلطة الانتقالية بقرار التفكيك، أبلغ العاملين بهذه المؤسسات الإعلامية بأنه قد تقرر إغلاقها.

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وهذه المراكز الثلاثة إلى جانب مؤسسات إعلامية أخرى، يتعارف على تسميتها محلياً بـ"الجداد الإلكتروني" تم إنشاؤها منذ سنوات، وكانت تتولى مهمة نشر الأخبار وفبركة الوقائع بما يخدم أجندة النظام الإخواني.

وعقب عزل الإخوان، تحول عمل هذه المؤسسات الإعلامية وأصبحت تحيك المؤامرات وتتربص بالحكومة الانتقالية بغرض تشويه صورتها أمام الرأي العام السوداني، ما يغذي أعمال "الثورة المضادة".

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نفذ الصحفيون السودانيون، وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام في الخرطوم تدعو لتطهير المؤسسات الإعلامية من فلول الإخوان الإرهابية.

وقال وكيل وزارة الإعلام السودانية، الرشيد سعيد، في تصريحات الأسبوع الماضي، إنهم عازمون على تفكيك كل أجهز الإعلام التابعة للنظام البائد.

وقبل يومين، أصدرت لجنة تفكيك نظام الإخوان التي تشكلت بموجب تشريع صدر مؤخراً، قرارا بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته وتفكيك كل واجهاته النقابية والمهنية.