تقدمات واسعة للجيش الليبي بمحاور جنوب وغرب طرابلس

أحرز الجيش الوطني الليبي، الأحد، تقدمات واسعة في المعارك الدائرة بالمحاور الجنوبية والغربية للعاصمة طرابلس، مكبدا المليشيات خسائر في الأرواح والمعدات، حسب عدة بيانات للجيش.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن سرية مدفعية الهاون باللواء 73 مُشاة استهدفت بشكل مُباشر مواقع تابعة للمليشيات الإرهابية داخل معسكر النقلية وأخرى في محيطه جنوب طرابلس.

وأوضحت الشعبة، في بيان لها الأحد، اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن هذه المواقع كانت تستخدمها المليشيات لتخزين الآليات والوقود.

كما استهدفت قوات الجيش الليبي، حسب البيان، مواقع تمركزات عناصر المليشيات، ما كبدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأشار بيان الجيش إلى توجيه سلاح الجو 3 ضربات لمواقع تابعة للمليشيات في محور طريق المطار "كستار ناري لتقدم القوات"، كما دمر مدفعية تابعة للمليشيات بالقرب من شركة كهرباء السواني، جنوب غربي طرابلس.

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وحسب البيان، استهدفت مدفعية الجيش الليبي مدافع هاوزر ودبابة تابعة للمليشيات كانت مخفاة على طريق المطار أيضا لمباغتة القوات المسلحة المتمركزة هناك.

من جانبها، أعلنت القيادة العامة للجيش قيام اللواء 106 بالسيطرة على آلية بمدفع (23 م-ط) تابعة للمليشيات كانت قد أخطأت الطريق ودخلت لنطاق انتشار الجيش في منطقة ورشفانة.





وفي المحور الغربي للعاصمة طرابلس، أعلنت القيادة العامة للجيش تقدم سرايا الاقتحام التابعة للجيش الليبي في محور عين زارة فيما تقهقرت مليشيا "ثوار طرابلس" تاركة خلفها بعض الآليات والأسلحة.

وقال اللواء فوزي المنصوري قائد محور عين زارة، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن قواته سيطرت على مواقع جديدة، مستدركا: "لكن حرصا على سلامة الجنود نتحفظ على ذكرها حتى تنتهي عملية تأمينها بالكامل".

والخميس، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي انطلاق مرحلة الحسم في طرابلس، ودخول قلب العاصمة، ووجه في كلمة متلفزة بتحرك أفراد الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة لتحرير طرابلس.

ولفت إلى أن "هذه الساعة ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهالي طرابلس، منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح، ومنذ صارت مؤسسات الدولة فيها أداتهم لنهب ثروات الليبيين".