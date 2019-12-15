محمد بن زايد يهنئ البحرين بعيدها: أدام الله عليكم الخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، البحرين، بعيدها الوطني الـ48، متمنيا لشعبها دوام الخير والأمن والاستقرار.



وفي تغريدة على "تويتر"، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "خالص تهانينا للبحرين ملكا وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ48.. تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا في البحرين مزيدا من التقدم والازدهار والرفعة.. حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار".

وتحتفل مملكة البحرين، الإثنين، بيومها الوطني الـ48 والذكرى الـ20 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، بالإضافة إلى الذكرى الـ48 لانضمامها إلى الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية.

وتحيي البحرين يومها الوطني في 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس/آب عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم اتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.