رئيس "الوطني الاتحادي": عام الاستعداد للخمسين يؤكد إنجازات الإمارات

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، أن عام الاستعداد للخمسين يؤكد الإنجازات العظيمة التي حققتها البلاد خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وأضاف أنه يعد استكمالا لمسيرة البناء التي بدأها الآباء المؤسسون التي حازت على إعجاب العالم وتقديره، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح أن عام الاستعداد للخمسين يوفر فرصة مثالية ثمينة لإعداد الخطط والمقترحات وتنظيم الجهود الوطنية من خلال العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات ووضع المبادرات الاستراتيجية لمئوية الإمارات 2071.

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وأشار إلى أن استراتيجية العمل التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ستشكل علامة فارقة في تجسيد أسمى معاني الوحدة الوطنية والانطلاق إلى المستقبل.

ولفت رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى أن الاستعداد للعام الخمسين سيكون عاما استثنائيا يواصل فيه المجلس الوطني الاتحادي دوره الوطني في مسيرة البناء والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وأكد أن مئوية الإمارات 2071 تتضمن أهدافاً طموحة في كل القطاعات خصوصا مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان وبناء اقتصاد معرفي تنافسي أساسه الابتكار والإبداع والعلوم المتقدمة.

كما تتضمن المئوية الاستثمار في العقول والكفاءات النوعية، وتعزيز منظومة القيم الحضارية القائمة على التسامح والتعايش وبناء إمارات المستقبل كفريق واحد بروح الاتحاد، والحفاظ على تراثنا الوطني وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة وتشييد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة.