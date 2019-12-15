17 ديسمبر عطلة رسمية في سيدي بوزيد بتونس .. تعرف السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد في تونس أن الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر سيكون يوم عطلة رسمية .



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ودعا الإتحاد كافة الشغالين بالفكر والساعد الى المشاركة في الاحتفالات الخاصة بإحياء الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2010 ثورة الحرية والكرامة .

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن محمد الازهر قمودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، مطالبته الحكومة بإقرار 17 ديسمبر من كل سنة يوم عطلة رسمي وعيدا وطنيا، معتبرا ان تعليق العمل يأتي تخليدا لذكرى الثورة و تكريسا للتأريخ الصحيح لها .

وأعد الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد برنامجا خاصا لإحياء فعاليات الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر 2010 بإشراف الامين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تضمن تجمّعا عماليا امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وعرضا موسيقيا تحييه فرقة الحمائم البيض.