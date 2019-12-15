شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد التظاهرات في وسط بيروت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

تجمع آلاف من المتظاهرين مجدداً مساء اليوم (الأحد) في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، غداة مواجهات أوقعت عشرات الجرحى، وتُعدّ الأعنف مع قوات الأمن منذ انطلاق الاحتجاجات الغير مسبوقة ضد السلطة السياسية قبل شهرين، في تحرك يأتي عشية استشارات لتكليف رئيس للحكومة المقبلة.

ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة السياسية، إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي يبدو الأوفر حظًا، بعدما تعثّر التوافق على أسماء بديلة تم تداولها في الأسابيع الماضية.

ورغم النداءات الدولية للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ تحظى بثقة الشارع، تبدو السلطة السياسية بعيدة من تحقيق مطالب المتظاهرين، فيما تعاني البلاد من انهيار مالي واقتصادي يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم.