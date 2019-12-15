شكرا لقرائتكم خبر عن معارضاً عزل ترمب.. نائب ديموقراطي ينشق وينضم للجمهوريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على النائب الديموقراطي في مجلس النواب جيف فان درو، الذي أعلن انشقاقه وتحوله للحزب الجمهوري كردّ فعل على مساءلة الرئيس ترمب. وقال في تغريدة اليوم (الأحد): «شكراً لاستقامتك جيف.. كل الديموقراطيين يعرفون أنك على صواب، لكنهم على عكسك، ليس لديهم الجرأة لقول ذلك».

وأعاد ترمب تغريد ما كتبه الصحفي مانو راجو من شبكة «سي إن إن» CNN الذي يغطي أخبار الكونغرس، والذي أعلن أن جيف كان أحد اثنين من النواب الديموقراطيين اللذين كشفا مبكراً له عزمهما التصويت ضد إقالة الرئيس.

وانتقد حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، قرار جيف معتبرا أنه «يساعد في تمكين دونالد ترمب»، ووصف الوقوف بجانب ترمب بـ«الخيانة». وأضاف مورفي الديموقراطي في بيان: «إن تبديل الحزب يبعث على السخرية واليأس، وأنا واثق من أن الديموقراطي الذي يشارك في قيم وأولويات حزبنا سوف يشغل هذا المقعد».

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ويعد جيف أحد ديموقراطيين اثنين صوتا ضد طرح تحقيق المساءلة في مجلس في 31 أكتوبر.

وكان الديموقراطيون في مجلس النواب وافقوا (الجمعة) على توجيه اتهامين لترمب، بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي الديموقراطي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يصبح ترمب ثالث رئيس أمريكي يواجه مساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بكامل أعضائه على الاتهامين، والمرجح أن يجري هذا الأسبوع ما يمهد الطريق أمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولم يبدِ أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب أي إشارة إلى أنهم يريدون عزل ترمب.