الانقلابيون يختطفون 35 يمنية ويلفقون لهن تهما مخلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت منظمة حقوقية يمنية أمس، إنها رصدت أكثر من 35 حالة اختطاف لفتيات وطالبات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقالت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، تصاعدت بصورة غير مسبوقة.

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وأضافت المنظمة في بيان: «وفقا لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية».

ولفت البيان إلى أن: «البعض تم اختطافهن للضغط على أسرهن، والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد».

وأردف: «داهمت عناصر مسلحة تابعة للانقلابيين بصنعاء معهدا للغات في منطقة حدة وسط العاصمة صنعاء في ديسمبر الحالي واختطفت نساء يعملن في المعهد، وكانت تلك المداهمة والاختطاف بتوجيه من قيادي حوثي يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي التابع لها في العاصمة صنعاء، حيث تم تلفيق تهما لهن مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري».

وطالبت المنظمة سلطة الأمر الواقع للجماعة الحوثية في صنعاء بالتحقيق السريع في تلك «الجرائم والانتهاكات» والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم.