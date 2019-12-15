عشرات الجرحى في احتجاجات لبنان.. والجامعة العربية قلقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان أخيرا، وخصوصا الصدامات التي حدثت أمس بين المتظاهرين وقوى الأمن، والاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.

وأهابت الجامعة العربية في بيان أصدرته بالأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني كافة بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف، حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني، والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأشار البيان إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان، والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.

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وسقط عشرات الجرحى في مواجهات هي الأعنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية في بيروت، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في 17 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان وأكدته مصادر طبية وأمنية.

وأطلقت قوى الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت في اشتباكات استمرت حتى الليل وأدت إلى إصابة العشرات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغاز المسيل للدموع تسبب في إغماء عدة أشخاص، وذكرت هيئة الدفاع المدني اللبناني أنها تكفلت بعلاج 54 مصابا، ونقل أكثر من نصفهم إلى مستشفيات.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أن ما لا يقل عن 20 شرطيا أصيبوا، وتجمع مئات الأشخاص في إطار موجة من الاحتجاجات تجتاح لبنان للتعبير عن غضبهم من النخبة الحاكمة التي تقود البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حسب المحتجين.