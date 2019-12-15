السيسي يطالب بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشباب العربي أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، مطالبا بموقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب.

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وقال السيسي خلال جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ «لو تركنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا بمفردها أمام الإرهاب سيحدث نزوح جماعي وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية وإنشاء ما يسمى بدولة الإرهاب».

وأضاف «لا بد أن يكون لنا موقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب، ولا بد أن نتكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب كظاهرة تنمو ولا تقل، لقد حذرت من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمتها الإرهابية في سوريا».

وأكد أن الإرهاب صناعة شيطانية ويكون غطاء للعديد من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، مشددا على ضرورة أن يعلم الشباب أن الإرهاب أداة استخدمت لتحقيق أهداف سياسية، وأن مصر عانت من استخدام الإرهاب من خمسينات القرن الماضي.