السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشباب العربي أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، مطالبا بموقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب.
وقال السيسي خلال جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ «لو تركنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا بمفردها أمام الإرهاب سيحدث نزوح جماعي وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية وإنشاء ما يسمى بدولة الإرهاب».
وأضاف «لا بد أن يكون لنا موقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب، ولا بد أن نتكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب كظاهرة تنمو ولا تقل، لقد حذرت من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمتها الإرهابية في سوريا».
وأكد أن الإرهاب صناعة شيطانية ويكون غطاء للعديد من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، مشددا على ضرورة أن يعلم الشباب أن الإرهاب أداة استخدمت لتحقيق أهداف سياسية، وأن مصر عانت من استخدام الإرهاب من خمسينات القرن الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يطالب بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.