ترمب يسحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعلان عن سحب نحو 4000 جندي أمريكي من أفغانستان مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة إن بي سي الإخبارية أمس الأحد.
وقال مسؤولون إنه بعد عملية السحب سوف يبلغ عدد الجنود المتبقين في أفغانستان ما بين 8000 و9000 جندي.
ويأتي هذا الإعلان بعد انضمام المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية زالماي خليل زاد للمفاوضات الدبلوماسية مع حركة طالبان، بعدما توقفت في سبتمبر الماضي.
ويشار إلى أن أمريكا لديها حاليا ما بين 12 ألفا و13 ألف جندي في أفغانستان.
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