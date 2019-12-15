مقاتلات التحالف تضرب معقل الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي، لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على محافظة صعدة معقل الحوثيين، استهدفت منطقة الأزهور، بمديرية رازح غربي المحافظة.

وأحبطت قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، محاولة تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع الجيش الوطني وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مواجهات شرسة أدت لمقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي.

وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش، أن مواجهات دارت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

وأوضح الجيش أن قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، أحبطت محاولة مسلحي جماعة الحوثي وأجبرتهم على الفرار، وبين أنه بالتزامن مع المعارك استهدفت مدفعية الجيش الحكومي تعزيزات الحوثيين وتجمعاتهم القادمة إلى منطقة المواجهات.

الجيش اليمني

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وذكر أن القصف والمواجهات أسفرا عن مصرع 18 مسلحا حوثيا، وجرح 27 آخرين، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم، دون تحديد عددها.

وتجددت المواجهات بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، وميليشيات الحوثي الإرهابية، شمالي وجنوب غربي الفاخر بالضالع، وأكد مصدر محلي أن المواجهات تركزت في جبهة شليا وهجار شمالي الفاخر، بالتزامن مع تجدد المواجهات على تخوم منطقتي بتار والجب، جنوب غربي الفاخر، على الجهة الجنوبية الغربية لمدينة قعطبة، عاصمة المديرية.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي حشدت تعزيزات كبيرة من إب وذمار وصعدة باتجاه الضالع، وتسعى باستماتة لاستحداث مواقع جديدة جنوبي الفاخر، نظرا لأهمية ذلك، لوجستيا، في الاقتراب من وحدات المشتركة والمقاومة.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي تتخذ من المدنيين دروعا بشرية، في غضون ذلك تواصل ميليشيات الحوثي تشيع عدد من قتلاها في إب الذين لقوا حتفهم بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.

من جهة أخرى أصدرت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أمس حكما بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجون الجماعة. وقال المحامي عبدالمجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الميليشيات إن المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشعبتها الاستئنافية أيدت حكما ابتدائيا سابقا قضى بالإعدام «تعزيرا» بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة «التخابر وإعانة التحالف العربي لدعم الشرعية».

مشاهدات يمنية: