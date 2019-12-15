الخازن: التكتل الوطني سيذهب لتسمية الحريري في الاستشارات النيابية

أكد عضو "التكتل الوطني" النائب ​فريد هيكل الخازن​ أن "الحراك حاول ان يطرح أسماء لتسمية رئيس لل​حكومة​ لكن لا يزال الموضوع متوقف اما عند رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ أو من يسميه، لذلك نحن بما اننا أمام إما الذهاب للانهيار التام وإما تكليف الحريري، بالطبع سنكون مع تكليف الحريري".

وفي تصريح له عقب اجتماع للتكتل، أوضح الخازن أن "ما نتمناه هو أن يشكل الحريري حكومة بأسرع وقت، حكومة فعالة انقاذية توحي بالثقة للناس، لأن الوضع لا يكن إنهاضه من دون ثقة".

وشدد على انه "اذا تمت الاستشارات سنذهب لتسمية الحريري بإسم التكتل الوطني"، مشيراً الى أنه "يجب علينا ان نتخذ مواقف جريئة تخدم مصلحة ​لبنان​ والمصلحة الوطنية و​الشعب اللبناني​". ورأى أن "التأخير بتشكيل الحكومة سيكون كارثة وطنية كبرى تضاف الى الكتوارث الحالية.

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