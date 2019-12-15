الراعي: نتمنى النجاح للحراك الشعبي بمطالبه من أجل ولادة لبنان الجديد

تمنى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ النجاح للحراك الشعبي في مطالبه من أجل ولادة لبنان الجديد بعد 100 عام على إعلان دولته بكل حدودها وهويتها المميزة.

وفي ​تساعية الميلاد​ في الجامعة الأنطونية في بعبدا برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، قال: "نستودع محبة قلب يسوع مصير وطننا لبنان المتهاوي والمتزعزع التي تتقاذفه الرياح العتية والأمواج الهائجة، سياسيا واقتصاديا وماليا ومعيشيا، كسفينة في عرض البحر وكأنها أضاعت، فوق ذلك، بوصلتها التي هي الدستور والميثاق الوطني المتجدد في وثيقة الوفاق الوطني".

وأضاف: "نصلي من أجل ربانها رئيس الجمهورية والمسؤولين معه في المجلس والحكومة أمام الله والشعب، لكي يجروا غدا ​الاستشارات النيابية​ بنجاح ويتفانوا في سبيل إيجاد الحل السريع لتشكيل حكومة تتمتع بالمصدقية والثقة والفعالية والقدرة على مواجهة التحديات".

وتابع: "فلتكن يا رب ولادة الحكومة الجديدة في ذكرى ميلادك هدية ميلادية لشعب لبنان وترددا لصدى نشيد الملائكة في ليل بيت لحم".