المنار: الحريري هو من طلب أن يكون اللقاء مع عون بعيداً عن الاعلام

أفادت مصادر قناة "المنار" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ هو من طلب أن يكون اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بعيدا عن الإعلام، للبحث في المسار الحكومي ما بعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.

وأوضحت المصادر أن الاستشارات تأتي في ظروف غير عادية، مشيرة إلى أن المرتقب أن تكون مواقف ​الكتل النيابية​ متباعدة، متحدثة عن رصد للمواقف من اليوم إلى الغد لحين تسمية كتلة "المستقبل" اسم مرشحها لرئاسة الحكومة.

وكشفت المصادر نفسها عن إتصالات جرت بين بعض الكتل لبلورة الموقف وإحتساب الأعداد، مشيرة إلى أن مرحلة التأليف ستكون صعبة.

وأشارت المصادر إلى أن "​التيار الوطني الحر​" سيشارك في الإستشارات لكنه لن يسمي الحريري.