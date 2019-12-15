بوصعب ونظيره المصري يشددان على ضرورة تمتين العلاقة بين لبنان ومصر

عقد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب إجتماعا مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد احمد زكي, حيث "جرى مناقشة سبل التعاون بين الجيشين وكيفية تبادل الخبرات العسكرية".
واكد الوزيران على "اهتمامهما بتمتين العلاقة بين لبنان ومصر من خلال إقامة لجنة تعاون وتبادل خبرات بين الجيشين لما فيه من مصلحة كل من لبنان ومصر، وتطرق النقاش حول مواضيع عديدة شملت الوضع الراهن بالمنطقة وإنعكاساته.
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