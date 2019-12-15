روكز: سأقترح على عون الاسم الذي أراه قادراً لرئاسة الحكومة المقبلة

أكد النائب ​شامل روكز​، في حديث تلفزيوني، أنه لا يعلم سبب التوتر بين رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، داعياً إلى تشكيل حكومة من فريق عمل كامل ومتكامل للخروج من الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة عدم العودة إلى المنطق نفسه على مستوى ​تشكيل الحكومة​.

وأعلن النائب روكز أنه سيقترح على رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الاسم الذي يراه مناسباً لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً إحترامه لرأي الأكثرية النيابية في حال تمت تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.