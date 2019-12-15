أكد النائب شامل روكز، في حديث تلفزيوني، أنه لا يعلم سبب التوتر بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، داعياً إلى تشكيل حكومة من فريق عمل كامل ومتكامل للخروج من الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة عدم العودة إلى المنطق نفسه على مستوى تشكيل الحكومة.
وأعلن النائب روكز أنه سيقترح على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسم الذي يراه مناسباً لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً إحترامه لرأي الأكثرية النيابية في حال تمت تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر روكز: سأقترح على عون الاسم الذي أراه قادراً لرئاسة الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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