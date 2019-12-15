السفير البريطاني في لبنان: قلقون إزاء الاصابات التي وقعت أمس بوسط بيروت

ابدى السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​​كريس رامبلنغ​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "القلق إزاء الاصابات التي وقعت أمس السبت إثر الاشتباكات في ​وسط بيروت​".

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