تفقد عضو كتلة "​تيار المستقبل​" النائب ​محمد سليمان​ مكتب التيار في عكار بعد تعرضه للاعتداء ليلاً من قبل مجهولين. وخلال الجولة، اعتبر سليمان، ان "هذه الأعمال التخريبية لن تجر الى ما يريده أيادي الشر، وان استطاعوا حرق بناء لكنهم لن يتمكنوا من إحراق فكر ومبادئ رسخها رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​، وان الاعتداء على المكتب هو اعتداء على كل بيت في عكار وعلى كل بيت حر عربي شريف"، مشدداً على "ضرورة وجود حكومة عادلة متجانسة تعمل لتحقيق مطالب الناس وتخرج البلد من هذا النفق المظلم"، داعياً "​الأجهزة الأمنية​ الى كشف الفاعلين ومحاسبتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليمان خلال تفقد مكتب تيار المستقبل في عكار: لكشف الفاعلين ومحاسبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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