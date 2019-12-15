تزايد أعداد المتظاهرين أمام أحد مداخل مجلس النواب

أفادت معلومات صحافية بأن المتظاهرين تتزايد أعدادهم أمام أحد مداخل ​المجلس النيابي​ في ​ساحة النجمة​، وهم يطلقون هتافات تطالب بتأليف حكومة اختصاصيين.

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