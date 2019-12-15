أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البرازيلي، أدواردو بولسونارو، خلال افتتاحه مكتب التجارة البرازيلي في القدس، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس خلال العام 2020، فضلا عن عزمها إدراج "حزب الله" على قائمة الإرهاب".
هذا وأعلنت البرازيل في كانون الأول 2018، عزمها نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، إيفاءا بعهد تقدم به الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال حملته الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة العلاقات الخارجية في البرازيل: بالعام المقبل سندرج حزب الله على قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.