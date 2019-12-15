لجنة العلاقات الخارجية في البرازيل: بالعام المقبل سندرج حزب الله على قائمة الإرهاب

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ​البرازيل​ي، أدواردو بولسونارو، خلال افتتاحه مكتب التجارة البرازيلي في ​القدس​، بحضور رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس خلال العام 2020، فضلا عن عزمها إدراج "​حزب الله​" على قائمة ​الإرهاب​".

هذا وأعلنت البرازيل في كانون الأول 2018، عزمها نقل سفارة بلادها من ​تل أبيب​ إلى القدس، إيفاءا بعهد تقدم به الرئيس البرازيلي المنتخب ​جايير بولسونارو​ خلال حملته الانتخابية.