النشرة: المعلومات عن لقاء بين الحريري ومخزومي بالساعات الأخيرة غير صحيحة

نفت مصادر مطلعة، عبر "​الخليج 365​"، المعلومات التي تحدثت عن حصول لقاء بين رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ ورئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في ​الساعات​ الأخيرة.

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