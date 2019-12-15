الوزيرة الحسن اجتمعت باللواء عثمان وعدد من كبار الضباط

عقدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ اجتماعا في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بحضور ​اللواء عماد عثمان​ وعدد من كبار الضباط، جرى خلاله تقييم التطورات الأمنية ليل السبت – الأحد بوسط بيروت. وشدّدت الحسن واللواء عثمان على حق التظاهر والتعبير ضمن الأطر القانونية والمعايير الدولية واجراء تحقيق بالمخالفات.

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