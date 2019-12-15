وزارة النفط السورية تعلن إدخال بئري غاز جديدين في الإنتاج شرق حمص

أعلنت وزارة ​النفط​ والثروة المعدنية السورية، في بيان لها، عن "إدخال بئري غاز جديدين في الإنتاج بكمية نحو مليون متر مكعب من ​الغاز​ يوميا"، مشيرة إلى "ان ذلك سيساهم في تحسن الواقع الكهربائي في البلاد"، معتبرة انه "تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوما، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من أجل محطات الطاقة، من خلال تكثيف الورش العاملة بشكل متواصل وبخبرات وطنية، بالتعاون مع شركة الإنشاءات العسكرية، وبطول 16 كم و قطر 8 أنش، بعدها جرى كسح الخط ووصله إلى محطة غاز قمقم".

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