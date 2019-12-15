شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب الحرية: تنظيم ندوات لشرح مفهوم الدولة الوطنية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد كمال تهامى أمين شمال القاهرة بحزب الحرية ، إن الحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل التوصيات التى جاءت خلال مداخلات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر شباب العالم الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وأضاف تهامى، فى بيان للحزب اليوم، أن أولى هذه التوصيات هى العمل من خلال قواعد الحزب بإقامة العديد من الندوات لشرح مفهوم الدولة الوطنية، وما تتعرض له من تحديات خاصة فى ظل استخدام البعض لحرب الشائعات ومحاولة التشكيك فى الثوابت الوطنية.

وتابع التهامى، أن الندوات ستتطرق أيضا للدور الهام الذى تلعبه القوات المسلحة فى استقرار الوطن ومساهمتها الفعالة عبر العديد من الأدوار المختلفة فى الحفاظ على هوية الدولة المصرية فى ظل ما كانت تتعرض له من أخطار خلال السنوات الماضية، فضلا عن مساهمتها فى العديد من المشروعات القومية.

فى سياق آخر، أشار التهامى، إلى مشاركة الحزب فى العمل على إقامة معارض ملابس بأسعار رمزية وتنظيم ملتقى للتوظيف من خلال دعوة عدد من رجال الأعمال والشركات لتوفير فرص عمل للشباب.