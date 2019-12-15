شكرا لقرائتكم خبر عن 110 صحفيين أجانب يغطون فعاليات منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن وجود 36 وسيلة إعلامية دولية متنوعة ما بين قنوات تليفزيونية وصحف تشارك فى نقل وتغطية فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى 2019، بالإضافة إلى مشاركة 110 صحفيين أجانب من عدة دول منها، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، الإمارات، الأردن, تونس، المغرب، البرازيل، أثيوبيا، كينيا، اليونان، جنوب إفريقيا وغيرهم.

وتأتى ضمن أهم القنوات التلفزيونية المشاركة فى تغطية فعاليات منتدى شباب العالم كل من: قناة سكاى نيوز الإماراتية Sky News Arabi، وقناة بى بى سى البريطانية BBC، وقناة روسيا اليوم الروسية Russia Today، هذا بالإضافة إلى جريدة الشرق الأوسط Ashraq Al-Awsat، ووكالة الأنباء السعودية KSA، فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East، وكالة الأنباء الإثيوبية Ethiopian Press Agency. التليفزيون المركزى الإفريقى Africa News Central , قناة بى بى سى أفريقياBBC Africa , Politik (Greece) جريدة بولتيكى اليونان، وجريدة كريستين ساينى مونتيوريج الأمريكية Christian Science Monitoring، ووكالة الانباء الفرنسية AFP، وغيرهم.