شكرا لقرائتكم خبر عن داوود أوغلو يتلقى تهنئة كبار زعماء المعارضة التركية على تأسيس حزبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رئيس الوزراء التركى الأسبق أحمد داود أوغلو أولى لقاءاته وزياراته الرسمية، بعد أن أعلن تأسيس حزبه الجديد حزب المستقبل يوم الجمعة الماضي.

حزب المستقبل أعلن عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن رئيسه داود أوغلو تلقى اتصالا هاتفيا من زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كيليتشدار أوغلو لتهنئته بتأسيس حزبه الجديد.

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كذلك تلقى داود أوغلو اتصالات هاتفية من كل من رئيس الحزب الديمقراطى جولتاكين أويصال، ورئيس حزب الوطن الأم إبراهيم شلبى، لتهنئته على تأسيس حزبه.

كما أعلن حزب المستقبل أن الرئيس السابق عبد الله جول أجرى اتصالًا هاتفيًا بداود أوغلو لتهنئته.

وقالت صحيفة الزمان التركية أنه منذ أعلن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الجمعة، تأسيس حزبه الجديد بشكل رسمى، أطلقت وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية سهام نقدها تجاه داود أوغلو.