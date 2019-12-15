ملك المغرب يهنئ تبون بفوزه برئاسة الجزائر ويدعوه لفتح "صفحة جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ ملك المغرب، محمد السادس، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لانتخابه رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال ملك المغرب، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء: "على إثر انتخابكم رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وجدد ملك المغرب دعوته لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء.

Advertisements

وأعلنت الجزائر فوز عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية، وهو رئيس وزراء سابق، مارس العمل السياسي قرابة نصف قرن.

وكان تبون أكد في أول كلمة بعد إعلان فوزه بالانتخابات، أن العلاقة مع المغرب قائمة على الاحترام المتبادل.

وتشهد العلاقات المغربة الجزائرية توترًا في الفترة الأخيرة، حول الحدود المغلقة ونزاع الصحراء.