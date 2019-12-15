قرار جمهوري بإنشاء كليتين للحاسبات واللغات بأكاديمية السادات للعلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٦٥١ لسنة ٢٠١٩، بإنشاء أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ كليتي (الحاسبات والمعلومات - اللغات والترجمة ). نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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