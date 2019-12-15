بالصور.. محافظ أسيوط يسلم جائزة "أجمل قرية" بساحل سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
سلّم محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الأحد، جوائز الفائزين بمسابقة "أجمل قرية" في مركز ساحل سليم، والتي أقيمت بين الوحدات المحلية للمركز، لخلق روح المنافسة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد فازت قرية العونة بالمركز الأول في المسابقة، وتسلم الجائزة ناصر سيد رئيس الوحدة المحلية بالقرية، فيما أوضح أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أن المسابقة راعت في شروطها اكتساب الوحدات الخبرات المتبادلة والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وبث روح التعاون بين الوحدة المحلية وتوابعها، فضلاً عن المشاركة المجتمعية من المواطنين والجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالوحدات المحلية المتنافسة.
حضر توزيع الجوائز أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطبيعية بالمحافظة.
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