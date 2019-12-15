تفاصيل التقديم لوظائف وزارة الصحة السعودية

بدأت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد فتح باب التقديم على وظائف للسعوديين فقط من الرجال والنساء الحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة لوظائف وزارة الصحة التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

اقرأ أيضًا: التجارة السعودية تتيح تخفيضات عند إصدار تراخيص جديدة

وبلغ عدد وظائف وزارة الصحة المعلن عنها "2942" تحت مسمى"صيدلي وأخصائي غير طبيب"، على أن ينهي التقديم يوم 26 ديسمبر الجاري.

فيما أكدت الوزارة على الراغبين في التقديم للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، بضرورة التقديم والتسجيل عبر بوابة التوظيف التابعة لوزارة الصحة، لافتة إلى أن العدد المطلوب كبير جدًا كما تم ذكره سابقًا.

اقرأ أيضًا: تراجع معدل البطالة السعودي إلى 12% في الربع الثالث

وتابعت الوزارة أن التقديم متاح على مدار اليوم من خلال بوابة التوظيف وللفئات المستهدفة في الإعلان، مشددة على كل متقدم

آلية التقديم لوظائف وزارة الصحة

أن يراعي الدقة أثناء ملئ البيانات الخاصة به، حتى لا يتم رفض الطلب، بجانب ضرورة رفع الشهادات وأوراق الخبرات المطلوبة في التقديم.

. الدخول إلى بوابة التوظيف والتسجيل لغير المسجل بشكل سابق، أو الدخول لمن هو مسجل بالفعل وتعبئة البيانات المطلوبة كاملة، وإرفاق جميع المستندات.

. اختيار الوظيفة المناسبة لنفس التخصص للتقديم عليها، ثم تحديد الرغبات واستكمال اجراءات التنفيذ.

Advertisements

. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقديمن من خلال اختيار رقم الرغبة بالترتيب.

ونستعرض في الصور التالية الشروط وتفاصيل وظائف وزارة الصحة: