مصرع 24 شخصاً في انهيار منجم للذهب في الكونغو

لقي 24 شخصاً مصرعهم في انهيار أرضي في منجم ذهب في مقاطعة ايتوري شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، وفقاً لما ذكره مسؤول اليوم الأحد.

وقال وزير التعدين الإقليمي ديودون أباسا لوكالة فرانس برس "فرقنا على الأرض ... انتشلت 24 جثة وانقذت شخصين".

وقال إنه بينما يواصل عمال الإنقاذ عمليات البحث، فقد يرتفع عدد القتلى.

وأضاف أباسا "وقع الحادث السبت بين الساعة 5:30 مساء(1530 ت غ) و6 مساء. لقد باغتهم انهيار أرضي".

وتابع أن "السبب الرئيسي لهذا الانهيار الأرضي هو الأمطار شبه اليومية التي هطلت مؤخراً".

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ويقع منجم ندييو على بعد حوالي 40 كلم من واتسا، المدينة الرئيسية في إقليم واتسا بإقليم أويلي العليا.

وإلى الجنوب ، قالت السلطات المدنية إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار المستمرة تسببت في مقتل 31 شخصاً في الفترة بين 7و 14 ديسمبر في بوكافو بمقاطعة جنوب كيفو الشرقية.

وتسببت كارثة مماثلة في منجم مؤقت في مانيما في الغرب في مقتل 31 شخصاً في أكتوبر، وتم إلقاء اللوم على الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقتل 41 شخصاً على الأقل في العاصمة كينشاسا في 26 نوفمبر.

وتشيع الحوادث في مناجم مؤقتة في الكونغو الديموقراطية، وغالباً ما تكون مميتة. ولكن ونظراً لوجود هذه المناجم في مناطق نائية، فلا يتم في العادة الإبلاغ عن الحوادث.