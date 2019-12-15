كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 2020.. رؤية مستقبلية لدفع الإمارات نحو تنمية غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبراء ورجال أعمال اليوم الأحد، إن موضوع دولة الإمارات العربية المتحدة للعام المقبل 2020" #عام_الاستعداد_للخمسين" سوف يدفع البلاد نحو تنمية غير مسبوقة في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية ، والصحة والاتصال.

صرح جاويد مالك، رئيس النادي الدبلوماسي لرجال الأعمال والرئيس السابق لـجالف توداى، بأن القيادة الحكيمة والديناميكية لهذا البلد هي المحور الرئيسي الذي تطور حوله التقدم والازدهار والوحدة في هذا البلد العظيم بشكل هائل منذ تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 48 عامًا.

من خلال إطلاقه" 2020: #عام_الاستعداد_للخمسين"، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرة أخرى الخطوط العريضة لخريطة طريق رائعة وشاملة من شأنها أن تقود الإمارات نحو غير مسبوق وأضاف: "التنمية في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والصحة والاتصال، مما يجعلها مركزًا عالميًا يمثل منارة للمنطقة بأسرها".

لقد تم التركيز في الاستراتيجية على الاستثمار في المواهب والاحتفال بالتسامح والتعايش مع الحفاظ في الوقت نفسه على التراث والتقاليد الوطنية. بحيث يمكن للمواطنين والمقيمين على حد سواء المشاركة في رحلة دولة الإمارات من أجل التنمية المستدامة في السنوات الخمسين المقبلة.

من جانبنا، نحيي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على بعد نظره لإرساء الأساس للأجيال القادمة التي ستبقى مدينة له للتفكير فيها. وعلي كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، أن بفخر ويشيد بحكامهم ذوى البصيرة لهذا البلد العظيم.

وقال ذكر عمران فاروق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سمانا أنه منذ الولادة، تبنى حكام الإمارات العربية المتحدة نهجا تقدميا ومفتحا نحو النمو ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار.

لقد كانت الرحلة من الصحراء إلى منتج رئيسي للنفط وتجاه أكثر الدول الحديثة بين المنطقة العربية مثالاً يحتذى به للنجاح.

حيث يتمثل موضوع دولة الإمارات العربية المتحدة للعام المقبل 2020: نحو الخمسين عامًا المقبلًا بدءًا من عام 2021، في استمرار الرؤية المستقبلية لدفع الإمارات نحو التقدم والازدهار والارتقاء بدولة الإمارات إلى دولة رائدة في العالم في صفوف التكنولوجيا والتعليم والصحة والاقتصاد.

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من جانبه، قال الدكتور أتول اونهيكار الرئيس التنفيذي لمجموعه افيفو، نهنئ القادة والمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات على هذا العمل الفذ الرائع. إن هذا النوع من الأساس والبنية التحتية المقدمة قادر على الحفاظ على زخم النمو والمحافظة عليه ووعده لجميع القطاعات في مختلف القطاعات من أجل الخروج بخطة قوية وحيوية للابتكار والاستدامة والتوصيل والتميز. ففي مجال الرعاية الصحية، نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة على قدم المساواة مع البلدان المتقدمة ونحن نواصل مواكبة كافة التطورات الأخيرة في مجال الطب.

كما أننا سنرى السنوات القادمة الابتكار والتميز السريري وتنفيذ مسارات سريرية وفقًا للتطورات الحديثة في مجال الطب الحديث. أنا واثق من أن الإمارات العربية المتحدة، لن تقود فقط دول مجلس التعاون الخليجي للتميز في مجال الرعاية الصحية ولكن ستكون العلامة التجارية سفيرة لمعلومات الرعاية الصحية وثورة الذكاء الاصطناعى، بلوكتشاين والثورة الرقمية في آسيا والعالم.

وقد صرح كاشف أنصاري الرئيس التنفيذي لشركة " أى كيو أى " العالمية، بأن العالم قد تغير كثيرًا خلال السنوات العشر الماضية، مقارنةً بما تم القيام به سابقًا فالتحول أسرع بكثير وأكثر تقدماً. كما تحتاج البلدان إلى فهم التحديات القادمة التي تختلف عن ما كانت عليه في السابق، لقد غيرت التكنولوجيا عقلية الناس بالطريقة التي يعتقدون بها وتوقعاتهم مختلفة.

إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تتفهم وتتصرف تلك القضايا التي تعد واحدة من أعظم النجاحات التي حققتها قيادة هذا البلد العظيم.

نحن نؤمن مع الفريق الاستراتيجي ومع المجموعة المركزة أنهم سوف يفهمون القضايا بشكل أفضل وقادرون على تنفيذ القوانين التي تلبي احتياجات الناس في دولة الإمارات ، وهذا سيساعد مواطن الدولة على إدارة التحديات المقبلة والتعامل معها بنجاح.

وقال أيمن عاشور المدير العام لفنادق البندر روتانا والبندر أرجان، إن موضوع الإمارات للعام المقبل "2020: #عام_الاستعداد_للخمسين"، سوف يدفع الإمارات إلي أن تكون في عصبة الأمم.

سيكون هذا استمرارًا للنجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن وسيضع الإمارات كواحدة من أفضل اللاعبين في المنطقة وأيضًا على المستوى العالمي. ستبقى البلاد.. أرض الأحلام لكل من يريد خلق مستقبل أفضل للبشرية.

كما أشاد صلاح الدين نظام مدير شركة "إس إن بي سي"التي تتخذ من الشارقة مقراً لها وهي إحدى شركات المقاولات الرائدة ، بالحكام ذوى البصيرة لهذا البلد العظيم. وذكر أن "موضوع دولة الإمارات العربية المتحدة للعام المقبل -" 2020: #عام_الاستعداد_للخمسين" من شأنه أن يساعد الدولة على التركيز بشكل أكبر على التقنيات الحديثة والتكنولوجية الحديثة وسيواصل تطوير البنية التحتية المتطورة للغاية، وبناء وجهات التسوق الحديثة التصميم و الهياكل الأيقونية.

وأختتم نظام قوله، إن إكسبو 2020 دبي سيضيف نكهة أكبر للنمو الاقتصادي في الإمارات.