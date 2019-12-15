كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يدعو إلى ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء الأحد، إلى ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء تنسجم مع مطالب المتظاهرين وبعيدة عن المحاصصة الحزبية.

وطالب الرئيس صالح، البرلمان العراقي بتحديد الكتلة الأكبر.

وأكد خلال مشاوراته المستمرة ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة.

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ويلزم السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية.

وشدد خلال لقاءاته على أن التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.

وأوضح ان حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية و الحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية.