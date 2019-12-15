كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيمبابوي: القبض على زوجة نائب الرئيس بتهم الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي ، إلقاء القبض على زوجة كونستانتينو شوينجا نائب الرئيس، بتهم غسل الأموال والفساد،‭ ‬وانتهاك أنظمة مراقبة الصرف.

وقال المتحدث باسم اللجنة جون ماكاميور، إن ماري موبايوا اعتقلت مساء السبت ومن المرجح أن تمثل أمام المحكمة يوم الاثنين، وامتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

ولم يتسن الوصول إلى موبايوا يوم الأحد للتعليق.

وتواجه لجنة مكافحة الفساد التي عينها الرئيس إمرسون منانجاجوا هذا العام ضغوطا لإظهار مدى قدرتها على التصدي للفساد على أعلى مستوى والذي تشير تقديرات منظمة الشفافية الدولية إلى أنه يكلف الدولة مليار دولار سنويا.