كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة القضائية بالكونجرس توضح الموقف في حالة إقالة "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لعرقلة العدالة وإساءة استخدام السلطة، مع تقدم الديمقراطيين إلى الأمام بتهم الإقالة، إليك ما يمكن توقعه بعد ذلك:

1) متى سيصوت المجلس بالكامل؟

لم يعلن قادة مجلس النواب الديمقراطي عن يوم أو موعد للتصويت الكامل في مجلس النواب، لكن الكثيرين يتوقعون أن يتم ذلك يوم الأربعاء القادم، يجب الموافقة على الاقالة في المجلس المكون من 435 عضوا بأغلبية بسيطة.

وليس من الواضح ما إذا كان أي ديمقراطي، وخاصة أولئك الذين يديرون حملات إعادة انتخابية ضيقة، سوف يتأرجحون عن حزبهم.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم عزل ترامب. بعد ذلك، سيرسل مجلس النواب مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة.

2) ما هي مواد المساءلة؟

مواد المساءلة هي رسوم رسمية. في حالة ترامب، سينظر مجلس النواب في مادتين من المساءلة: إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكون[رس.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد المنافس السياسي للرئيس ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي كان أيضًا من أبرز المرشحين في سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020. كما أنهم يتهمون الرئيس بإعاقة تحقيقهم برفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء وتوجيه أعضاء إدارته إلى فعل الشيء نفسه.

وتمحور التحقيق في قضية المساءلة، التي بدأت في سبتمبر في أعقاب شكوى من المخبرين، في مكالمة هاتفية في 25 يوليو، طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق ضد بايدن وابنه هانتر.