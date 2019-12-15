كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة القضائية بالكونجرس توضح الموقف في حالة إقالة "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1) متى سيصوت المجلس بالكامل؟
لم يعلن قادة مجلس النواب الديمقراطي عن يوم أو موعد للتصويت الكامل في مجلس النواب، لكن الكثيرين يتوقعون أن يتم ذلك يوم الأربعاء القادم، يجب الموافقة على الاقالة في المجلس المكون من 435 عضوا بأغلبية بسيطة.
وليس من الواضح ما إذا كان أي ديمقراطي، وخاصة أولئك الذين يديرون حملات إعادة انتخابية ضيقة، سوف يتأرجحون عن حزبهم.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتم عزل ترامب. بعد ذلك، سيرسل مجلس النواب مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة.
2) ما هي مواد المساءلة؟
مواد المساءلة هي رسوم رسمية. في حالة ترامب، سينظر مجلس النواب في مادتين من المساءلة: إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكون[رس.
ويتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد المنافس السياسي للرئيس ونائب الرئيس السابق، جو بايدن، الذي كان أيضًا من أبرز المرشحين في سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020. كما أنهم يتهمون الرئيس بإعاقة تحقيقهم برفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء وتوجيه أعضاء إدارته إلى فعل الشيء نفسه.
وتمحور التحقيق في قضية المساءلة، التي بدأت في سبتمبر في أعقاب شكوى من المخبرين، في مكالمة هاتفية في 25 يوليو، طلب خلالها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق ضد بايدن وابنه هانتر.
كما أراد ترامب من زيلينسكي أن يحقق في نظرية المؤامرة التي تم الكشف عنها والتي تدخلت أوكرانيا، وليس روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
وفي وقت الدعوة، كانت إدارة ترامب تحجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس من أوكرانيا.
ونقلًا عن شهادة من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، يتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بالاستفادة من اجتماع البيت الأبيض الذي أراده زيلينسكي في مقابل التحقيقات.
3) ماذا يقول ترامب؟
نفى ترامب مرارًا ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق في قضية المساءلة بأنها "مطاردة الساحرات" وبـ "الزائفة".
4) إذا تم عزل ترامب، متى سيعقد مجلس الشيوخ محاكمة؟
ومن المتوقع إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في يناير، ولم يتم تحديد أي موعد، ولكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال هذا الأسبوع، إنه إذا صوت مجلس النواب على عزل الرئيس، فستكون المحاكمة هي "المرتبة الأولى في أعمال مجلس الشيوخ".
5) ماذا يحدث خلال محاكمة مجلس الشيوخ؟
يترأس رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة يترأس المحاكمة، وأعضاء مجلس الشيوخ النظر في الأدلة، وسماع الشهود والتصويت لتبرئة أو إدانة الرئيس.
ويلزم أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله من منصبه، والإدانة تبدو غير مرجحة في حالة ترامب.
ويتكون مجلس الشيوخ من 53 جمهوريًا، و45 ديمقراطيًا، واثنين من المستقلين، الذين يتجمعون مع الديمقراطيين، وسيتعين على 20 جمهوريًا على الأقل التصويت مع جميع الديمقراطيين والمستقلين لإزالة الرئيس.
وأشار ماكونيل إلى أنه يرغب في اتخاذ إجراءات سريعة، لكن الرئيس قال إنه لن يمانع في إجراء محاكمة كاملة، مع شهادة عدد من الشهود، بمن فيهم بايدن والمبلغ عن المخالفات، الذين أدت شكواهم إلى التحقيق في المساءلة.
6) من سيصبح رئيسا إذا تمت إزالة ترامب؟
في حالة قيام مجلس الشيوخ بإدانة ترامب وإزالته من منصبه، سيصبح نائب الرئيس مايك بينس رئيسًا ويكمل ولاية ترامب، التي تنتهي في 20 يناير 2021.