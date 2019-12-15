كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية التركي يهدد بالإنتقام من فرض أي عقوبات أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تهديدًا بالانتقام من أي عقوبات أمريكية بسبب شراء أنقرة لنظام دفاع صاروخي روسي.

وأوضح وزير الخارجية التركي، في مؤتمر بالدوحة، أن "تركيا لن تلغي صفقة مع روسيا على النظام الصاروخي (S-400) مهما كانت النتائج".

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر يستمر يومين ويصفه بأنه "منبر عالمي للحوار"، العقوبات واللغة المهددة لا تعمل أبدا، لكن إذا فرضت عقوبات فسوف يتعين على تركيا أن ترد بالمثل.

وكان الخلاف بين حلفاء الناتو وتركيا والولايات المتحدة بشأن شراء النظام الروسي المتقدم، والذي تقول واشنطن إنه لا يتوافق مع دفاعات الناتو ويشكل تهديدًا لطائراتها المقاتلة الشبح طراز F-35.

وقام أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، في التشريع الذي تدعمه الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة "S-400" في وقت سابق من هذا العام وعملياتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا.

واعتبر التصويت، الذي أدانته تركيا على الفور الخطوة الأخيرة؛ لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد أنقرة.

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ولم تفرض إدارة ترامب حتى الآن عقوبات على الرغم من توقيع الرئيس في عام 2017 على قانون العقوبات، الذي يفرض عقوبات مالية على البلدان التي تتعامل مع الجيش الروسي.

وفي ظل العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل، علقت واشنطن أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة الشبح F-35 الأمريكية، الذي كان منتجًا ومشتريًا، لمعاقبته على شراء النظام الروسي.

وقال وزير الخارجية التركي، إن شراء S-400 - أول خطوة من هذا القبيل بين عضو في الناتو وروسيا - كان ضرورة، مضيفاً "نحن في حاجة ماسة إلى نظام دفاع جوي، وحاولنا شراءه من الولايات المتحدة وغيرها، لكنه لم ينجح. وهذا نظام دفاعي حيوي بالنسبة لنا".