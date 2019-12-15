كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايكل جوف: أولوية جونسون الخروج من "بريكست"31 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، مايكل جوف، أن أولوية حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون هي الانسحاب من التكتل في 31 يناير،بعد أن عاد حزب المحافظين للحكم بأغلبية كبيرة حصل عليها في انتخابات مبكرة.

وأضاف جوف، خلال تصريحاته، مساء الأحد، أن البرلمان ستسنح له الفرصة للتصويت على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في وقت قصير نسبيا. وقال إن الأولوية الأساسية للحكومة في الداخل ستكون دعم خدمات قطاع الصحة العامة.

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جدير بالذكر أن الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل كتب عبر تويتر أنه "سنتفاوض حول اتفاق تجاري مستقبلي يضمن ساحة تنافسية متكافئة حقاً"، إلا أنه لم يوضح ماهية هذا الميدان التنافسي المتكافئ، وإن كان المؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على ضمان ربط إمكانية دخول أسواقه بالالتزام بقواعده.

ومن الممكن تماماً أن يتم إقرار مستوى صفري من التعريفات والحصص بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد "البريكست"، لكن هذا سيتحقق فقط مع إقرار مستوى صفري من الإغراق، حسبما أكد كبير مفاوضي "البريكست" من جانب الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنيير.

ويعني ذلك أن بروكسل لن تفتح أسواقها أمام لندن دون أن تضمن التزام الأخيرة بذات القواعد التي تلتزم بها باريس وفرانكفورت ودبلن.