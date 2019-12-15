كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير منظمة الشباب بأمريكا الجنوبية: اللاجئين لا يأتون فقط من الدول المسلمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدير منظمة الشباب في أمريكا الجنوبية

توجهكارلوس سانتوس، بالشكر لمصر حكومة وشعبًا على عقد هذه المناقشات الهامة، التي نجتمع لإيجاد حلول لها حول البيئة وحقوق الإنسان والتعليم، عبر السماح للشباب والأجيال المختلفة بالتواصل معنا لتنفيذ هذه الحلول.

وأضاف "سانتوس"، خلال كلمتها على هامش فعاليات جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أننا نقوم بدراسة المشكلة في 100 حي، معظم الهجرة تأتي من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب الفقر المدقع في هذه المنطقة والتغيرات المناخية.

وتابع، أن معظم السكان يهاجرون في الهند وباكستان وإفريقيا جنوب الصحراء بسبب ندرة المياه، أن مواطنين العالم قد يقولون ويتضرعوا بالسبب الأمني ولكن هناك ملايين المسلمين في العالم محبين للسلام، واللاجئين لا ياتون فقط من الدول المسلمة، وإنما بعضهم يأتي من جميع دول العالم بسبب التعصب، موضحًا أنه فيما يتعلق بقضية اللاجئين هناك إمكانية للموائمة بين اللاجئين والدول التي يرغبوا الوصول إليها.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم؛ حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

