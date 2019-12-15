كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات المناخ للأمم المتحدة تتجه نحو خط النهاية مع القليل من الإجماع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أسبوعين من المحادثات حول معالجة التغير المناخي الكارثي، لم تحرز الدول سوى القليل من التقدم لإظهاره.

واجتمع مفاوضون من حوالي 200 دولة للمرة الأخيرة في اجتماع الأمم المتحدة للمناخ في مدريد في وقت مبكر من اليوم الأحد؛ لإصدار تصريحات تدعو إلى طموح أكبر في قطع غازات الاحتباس الحراري، التي تسخن كوكب الأرض، ومساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ.

ولكن إحدى القضايا الرئيسية في المحادثات، وهي اتفاقية بشأن أسواق الكربون الدولية، تراجعت عن المسؤولين حتى بعد أن مدد الرئيس التشيلي مهلة محادثات يوم الجمعة؛ للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.

وقد صاحب المناقشات في بعض الأحيان احتجاجات غاضبة من جماعات السكان الأصليين والبيئية، داخل وخارج المكان، وعكست المظاهرات الإحباط المتزايد، وخاصة بين الشباب، بسبب بطء الجهود الحكومية للحد من تغير المناخ.

ويقول العلماء: إن "انبعاثات الغازات الدفيئة يجب أن تبدأ في الانخفاض بشكل حاد في أقرب وقت ممكن؛ لمنع ارتفاع درجات الحرارة في العالم بأكثر من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) بحلول نهاية القرن".

وحتى الآن، فإن العالم يسير على الطريق الصحيح لارتفاع (3-4C) (5.4-7.2F) مع عواقب وخيمة محتملة بالنسبة للعديد من البلدان.

وكان رد الفعل على محادثات نشطاء المناخ غاضبًا مع استئناف المفاوضات اليوم الأحد.

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وقال محمد أدو، مدير مجموعة باور شيفت أفريقيا، أعتقد أنها كارثية ومحزنة للغاية"، مضيفاً "إن مسودة النتيجة التي تم تقديمها إلى الرئاسة التشيلية مشينة، غير مقبولة على الإطلاق".

وبموجب معاهدة باريس المناخية لعام 2015، وضعت كل دولة في العالم تقريبًا خطة تطوعية للحد من الانبعاثات من خلال، على سبيل المثال، التحول إلى الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار وجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ولكن مجموع الجهود، التي بذلوها سيظل يشهد حرارة الأرض أكثر من (3C) (5.4F)، وهي وصفة للبؤس الإنساني على نطاق عالمي.

ولقد سجل هذا الخطر الواضح والحاضر أخيرًا شريحة كبيرة من البشرية، بما في ذلك ملايين الشباب الذين ساروا في شوارع المدينة لإحراج حكوماتهم إلى أفعال.

وتفاوض المفاوضون من مؤتمر الأطراف (COP) على صياغة فقرات لأسابيع، وفي العالم المضطرب لمحادثات الأمم المتحدة، وكانت النتيجة بمثابة دعوة واضحة للعمل.

وقال ألدن ماير، مدير الإستراتيجية والسياسة في اتحاد العلماء المهتمين "إننا في أرض خيالية هنا".

قد يتم ذلك في نهاية المطاف ولكن من المؤكد أنه لن يحدث هذا العام - المفاوضون على استعداد لوضع الكرة في اجتماع 2020 في غلاسكو.