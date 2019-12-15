حقوقيون يتظاهرون من أجل تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة

خرج حقوقيون، اليوم الأحد، في العاصمة الرباط، للاحتجاج، والمطالبة بتنفيذ كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وجميع نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وخرج عدد من الوجوه الحقوقية، المعروفة، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها هيأة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، رافعين شعار صون المكتسبات، والوقوف ضد التراجعات في مجال حقوق الإنسان، وتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وسد قنوات الحوار أمام الحركة الحقوقية الوطنية، والمجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة، وتدبير الأزمات.

وطالب المتظاهرون، اليوم، بإيقاف كافة المتابعات، والاعتقالات ذات الطابع السياسي، ووضع حد للتضييق ضد الحق في التنظيم، والتجمع، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفق مقتضيات الإعلان العالمي ذي الصلة، وإعمال فعلي للديمقراطية التشاركية في صناعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان.

ورفع المتظاهرون مطلب تنفيذ كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وجميع نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشارك عدد من الهيآت في احتجاجات، اليوم، منها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والهيأة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب، تحت شعار “دولة الحق والقانون رهينة بالديمقراطية، وإحقاق حقوق الإنسان في شموليتها”.