نجم دوري أبطال أروبا يقترب من “الشياطين الحمر”

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، حسم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند لوجهته المقبلة، بعد أن تلقى العديد من العروض من أكبر الأندية الأروبية، نتيجة للأداء المبهر الذي قدمه هذا الموسم رفقة فريقه سالسبورغ النمساوي، في دوري أبطال أروبا.

وحسب صحيفة “ذا صن “البريطانية، اليوم الأحد، فإن هالاند أخبر مواطنه أولي جونار سولشكاير، مدرب فريق مانشيتر يونايتد الإنجليزي، بأنه يرغب فعلا في الانتقال إلى الشياطين الحمر.

وشدد المصدر نفسه، على أن مدرب مانشيتر، حل الجمعة الماضية، بسالسبورغ النمساوية، من أجل إقناع اللاعب بحمل القميص الأحمر، وهو ما حققه فعلا.

وكيل اللاعبين الشهير، رايولا، حاول إقناع النجم النرويجي الشاب بحمل قميص يوفنتسو الإيطالي، غير أن الأخير يفضل الدوري الإنجليزي الممتاز.