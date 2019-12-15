بلهندة يقرر الرحيل عن تركيا وتنافس سعودي شرس لضمه في “الميركاتو” الشتوي

اقترب اللاعب الدولي المغربي يونس بلهندة، بشكل كبير من مغادرة الدوري التركي الممتاز، وفريقه الحالي غلاطة سراي التركي، بسبب خلافاته المتكررة مع الجماهير، وذلك على الرغم من تألقه في العديد من المباريات في الفترة الأخيرة.

وحسب تقارير صحفية تركية، اليوم الأحد، فإن النجم المغربي قد حسم موقفه النهائي بخصوص مصيره في النادي، مقررا الاحتراف في الدوري السعودي الممتاز، والانتقال إلى أحد أنديته الكبيرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بلهندة لم يحدد وجهته بعد، بحكم العروض المهمة التي تلقاها من كبار الأندية السعودية، ويتعلق الأمر بكل من النصر، الهلال، والاتحاد، الذين قدموا له إغراءات مالية مهمة من أجل قبول عرضهم.

وتألق بلهندة في المباريات الأخيرة للفريق التركي، على مستوى الدوري المحلي، وسجل أهداف مهمة للفريق، لكن تضرر علاقته مع الجماهير، بسبب واقعة مباراة ريال مدريد الشهرة، جعلت الرجل يقرر بشكل رسمي الرحيل عن تركيا، شهر يناير القادم.