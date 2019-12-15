السيسي : حكومة الوفاق الليبية أسيرة للميليشيات المسلحة في طرابلس

الأحد 15 ديسمبر 2019

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حكومة الوفاق الليبية، بأنها أسيرة للميليشيات المسلحة الموجودة في طرابلس.



وأضاف خلال حديثه بمنتدى شباب العالم بنسخته الثالثة بمدينة السلام في شرم الشيخ، يوم الأحد، أنه كان الأولى لمصر التدخل بشكل مباشر في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، ولكنها لم تفعل ذلك احترامًا للشعب الليبي، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدًا.

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وأضاف: ”مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي، لم تتآمر، والبعض قال لنا إننا نعرض أمننا القومي للخطر“.

وتطرق السيسي في حديثه إلى الأزمة السورية وقال أن الحل يكمن في أن ترفع الدول يدها عنها، حيث تعتقد تلك الدول، أن من مصلحتها بقاء سوريا في حالة عدم استقرار .

وتابع: ”طالبنا منذ البداية باستعادة الدول لهيبتها مرة أخرى، وكانت لنا رؤية في الموضوع حين قلنا إن الجيوش الوطنية يجب أن تكون هي المسؤولة، حتى لا يكون هناك دور فيها لميليشيات أو جماعات متشددة أو مسلحة“.