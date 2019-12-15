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شكرا لقرائتكم خبر عن إختفاء مفاجئ لصحفي ليبي عقب وصوله إلى مطار معيتيقة والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
أكدت مصادر ليبية، أن الصحافي الليبي رضا فحيل، إختفاء عقب وصوله ليلة الأحد، إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس قادمًا من مطار تونس، دون معرفة أي تفاصيل من الجهات المسؤولة في المطار.
ونقل إرم نيوز عن مصدر مقرب من الصحفي، "إن كل محاولات عائلته وأصدقائه لم تؤدِ إلى نتيجة، خاصة مع نفي كل الجهات المسؤولة في المطار علمها بهوية المسؤول عن اخفاء الصحافي، أو الجهة التي يتبعونها" .
وتفاعل زملاء وأصدقاء فحيل مع اختفائه فقد كتب محمد القرج ”فقد الاتصال بالصحفي فحيل اليوم، بعد وصوله من رحلة من تونس إلى مطار معيتيقة على الخطوط الأفريقية“.
وكتبت الصحافية رنا الكباني ”رجاء يا أصدقاء من يسمع منكم أي أخبار عن الزميل والصديق رضا فحيل اليوم يطمنا، رضا مفقود من ليلة أمس ”.
وغرد الصحافي عماد العلام حول الحادثة بقوله “ للعلم رضا تختلف أو تتفق معه هو صحفي ينشط في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة خطاب الكراهية وهو رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، وليس له علاقة لا من قريب بأطراف الصراع“.
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